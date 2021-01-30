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Правительство увеличило федеральные социальные выплаты

30.01.2021 12:11
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Правительство увеличило федеральные социальные выплаты

Начиная с 1 февраля некоторые категории граждан будут получать увеличенные пособия.

Премьер России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому начиная с 1 февраля будут проиндексированы некоторые федеральные социальные выплаты. Размер индексации составит 4,9%. Увеличение затронет пособия выплачиваемые инвалидам, ветеранам, пострадавшим от аварии на Черно́быльской АЭС , героям России, гражданам, которые пострадали во время ЧП на производстве, а также некоторые пособия, выплачиваемые семьям, в которых есть дети, пишут Вести. С полным списком проиндексированных пособий можно ознакомиться на официальном сайте Правительства России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оказывая помощь гражданам необходимо действовать очень аккуратно.

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