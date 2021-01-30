Метрополитен закроет семь станций 31 января из-за акций протеста в Москве

Станции метро закроют с 8:00 31 января до поступления соответствующего распоряжения полиции Москвы.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы принял решение о закрытии для пассажиров 7 станций московского метрополитена. Такое требование выставила столичная полиция из-за призывов к несанкционированным акциям в центре столицы. Начиная с 8 часов утра 31 января пассажиры не смогут попасть на станции "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии", а поезда не будут совершать на них остановки. Также в центре города будет ограничено перемещение пешеходов, пишет ТАСС.

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