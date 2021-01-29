В Минпросвещения ответили на сообщения о всеобщем переходе школ на шестидневку

В ведомстве попросили граждан страны доверять официальным источникам информации.

Минпросвещения России в своем Telegram-канале "Большая перемена РФ" сообщило, что информация о всеобщем переводе российских школ на шестидневное обучение не соответствует действительности. В ведомстве напомнили, что подобные решения руководство школы принимает в индивидуальном порядке. Также Минпросвещения попросило россиян доверять официальным источникам информации.

Ранее некоторые СМИ и социальные медиа распространили публикации о том, что все российские школы переходят на шестидневное обучение.

Напомним, что вузы России вернутся к очному формату образования с 8 февраля 2021 года.

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