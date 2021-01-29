Украинские власти ввели новые санкции в отношении России

Ограничительные меры против РФ уже вступили в силу.

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил новый санкционный список в отношении РФ, в который входят физические и юридические лица России. Однако в документе не указывается, кто именно попадает под ограничительные меры Украины. Соответствующий указ размещен на официальном портале лидера страны, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, войдет ли Донбасс в состав Российской Федерации.

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