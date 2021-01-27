В Петербурге стартовало одно из главных событий для профессионалов форум-индустрии

На мероприятии присутствуют более 200 участников и свыше 60 компаний-заказчиков.

27 января в Санкт-Петербурге на площадке конгрессного центра "ПетроКонгресс" стартовал юбилейный X Евразийский Ивент Форума (EFEA), он продлится до 29 января. Основными темами открывающегося делового мира станут цифровизация событийной индустрии, стратегия продаж и маркетинг, а также анализ рынков и антикризисное планирование. В нем принимают участие лидеры евразийского ивент-сообщества, событийного маркетинга, эксперты делового и инсентив туризма.

В рамках сегодняшней сессии "Этот безумный, безумный, безумный мир! Опыт проведения мероприятий в период событийного локдауна" организаторы (руководитель ивент-направления Just AI Наталья Михайлова, гендиректор компании «Технократ» Олег Петряшев и другие) поделились своим опытом работы в условиях антикоронавирусных ограничений и рассказали о приобретенных кейсах, которые можно использовать в дальнейшем для развития бизнеса.

В свою очередь, генеральный директор агентства бизнес-туризма и мероприятий Сергей Рыжков во время данного форма отметил, что сейчас намечается новый подход к туризму – развитие промышленного туризма. По его словам, регионы могут заняться организацией турмаршрутов на действующие предприятия, например, по производству фарфоровых изделий. Рыжков добавил, что такой формат поможет развивать и улучшать российский туризм.

Ранее лидер РФ Владимир Путин назвал выход из бедности основной задачей работы российских властей.

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