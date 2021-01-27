В Тимирязевской академии провели торжественное закрытие Года Славы и Памяти

Особым гостем мероприятия стала участница ВОВ, ветеран Тимирязевской академии Нина Миронова.

Сотрудники, преподаватели, студенты и участники Совета ветеранов Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А.Тимирязева во главе с Председателем Юрием Агирбовым приняли участие в торжественном закрытии Года Славы и Памяти, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Одним из центральных моментов данного мероприятия стала презентация сборника, который был выпущен по результатам акции "Письмо ветерану": учащиеся подготовили свыше 100 открыток с теплыми словами в адрес участников ВОВ.

Особую благодарность ветеранам Тимирязевской академии выразил ректор университета, профессор, академик РАН Владимир Трухачев. Он напомнил, что в годы войны учебное заведение было не только госпиталем для раненых, но и крепостью. Также Трухачев подчеркнул, что в это непростое время почти половина сотрудников и студентов университета приняли решение отправиться на фронт добровольцами, многие погибли или пропали без вести, а 15 представителей Тимирязевской академии удостоены звания Героя Советского Союза.

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