В Раде заявили, что власти Украины манипулируют с российским газом

Сейчас на Украине стоимость газа составляет около 9.8 гривны.

Глава молодежного крыла украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Артем Марчевский в интервью каналу NewsOne рассказал об "афере века" властей Украины с ценами на российский газ. По его словам, сейчас в стране стоимость голубого топлива составляет около 9.8 гривны, несмотря на то, что еще в 2019 году лидер фракции ОПЗЖ, депутат Верховной рады Виктор Медведчук договорился о прямых поставках топлива из России со скидкой 25%, и в этом случае цена газа достигла бы 3.8 гривны.

Марчевский считает, что высокая стоимость голубого топлива связана с тем, что Украина покупает его "через какие-то прокладки" в Словакии. Но на самом деле топливо отбирается на границе с Россией, и его не прогоняют в другую страну и обратно. Он добавил, что подобная схема является "аферой века" украинских властей, пишет "Московский комсомолец".

Ранее стало известно, что трубоукладочная баржа "Фортуна" приступила к достройке датского отрезка "Северного потока-2".

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".