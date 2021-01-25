Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ЯНВ, 18:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 ЯНВ, 18:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Президент России поздравил студентов с праздником

25.01.2021 15:15
Комментарии
Президент России поздравил студентов с праздником

25 января в РФ отмечается Татьянин день или День студента.

В понедельник российский президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов поздравил студентов с их праздником. Глава государства пожелал молодым людям удачи в жизни, надежных друзей, любви, а также профессиональных успехов. Кроме того Владимир Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса всем студентам и их близким необходимо следить за своим здоровьем, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, какой категории граждан следует воздержаться от прививания вакциной "Спутник V".

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Аксенов оценил ситуацию с наполнением водохранилищ в Крыму
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

России грозит дефицит продуктов. Счетная палата оценила госрегулирование цен

России грозит дефицит продуктов. Счетная палата оценила госрегулирование цен
Экономика

Путин фразой «Скучно, девочки» ответил на вопрос о «своем дворце»

Путин фразой «Скучно, девочки» ответил на вопрос о «своем дворце»
Политика 3

Цены выше, чем обещало правительство. Росстат опубликовал данные о стоимости масла и сахара

Цены выше, чем обещало правительство. Росстат опубликовал данные о стоимости масла и сахара
Экономика 1

Власти заплатят за хлеб. На «хлебные» дотации пойдут еще 4,5 млрд рублей

Власти заплатят за хлеб. На «хлебные» дотации пойдут еще 4,5 млрд рублей
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда

Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство

Новости дня

16:28 Путин ответил на "расследование Навального про его дворец" Путин ответил на "расследование Навального про его дворец"
Путин: появилась возможность постепенно снимать ограничения по COVID-19
Путин: появилась возможность постепенно снимать ограничения по COVID-19
16:13 Президент РФ прокомментировал незаконные акции Президент РФ прокомментировал незаконные акции
14:36 Аксенов оценил ситуацию с наполнением водохранилищ в Крыму Аксенов оценил ситуацию с наполнением водохранилищ в Крыму
14:06 Стало известно, сколько денег в месяц нужно гражданам РФ для счастья Стало известно, сколько денег в месяц нужно гражданам РФ для счастья
11:12 В России за сутки выявили 19290 новых случаев COVID-19 В России за сутки выявили 19290 новых случаев COVID-19
11:04 Стало известно, кому опасно прививаться вакциной "Спутник V" Стало известно, кому опасно прививаться вакциной "Спутник V"
"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"
"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"
24 ЯНВ, 19:53 Климов: спецслужбы Запада причастны к незаконным акциям в РФ Климов: спецслужбы Запада причастны к незаконным акциям в РФ

Узнай, страна!

16:51 Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда
Франция хочет ввести санкции против России из-за Навального
Франция хочет ввести санкции против России из-за Навального
00:15 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство
24 ЯНВ, 17:26 Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы
22 ЯНВ, 19:53 Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае
22 ЯНВ, 17:38 Томский НИИ запатентовал новую разработку Томский НИИ запатентовал новую разработку
22 ЯНВ, 03:02 Центр культурного развития будет открыт в Бурятии Центр культурного развития будет открыт в Бурятии
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21 ЯНВ, 21:10 Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор
21 ЯНВ, 19:08 Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине
20 ЯНВ, 21:27 «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области
20 ЯНВ, 19:36 Нестандартная котельная работает в Липецкой области Нестандартная котельная работает в Липецкой области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter