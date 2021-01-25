Президент России поздравил студентов с праздником

25 января в РФ отмечается Татьянин день или День студента.

В понедельник российский президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов поздравил студентов с их праздником. Глава государства пожелал молодым людям удачи в жизни, надежных друзей, любви, а также профессиональных успехов. Кроме того Владимир Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса всем студентам и их близким необходимо следить за своим здоровьем, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, какой категории граждан следует воздержаться от прививания вакциной "Спутник V".

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