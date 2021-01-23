Переболевшим COVID-19 рекомендовали не вакцинироваться

Татьяна Голикова рассказала, что после заражения у человека сохраняется клеточный иммунитет, который поможет защитить организм от повторной встречи с инфекцией.

Зампредседателя правительства России по социальному развитию, просвещению и здравоохранению Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что переболевшим коронавирусом не обязательно делать прививку от COVID-19. Она отметила, что количество антител, выработанных после перенесенной инфекции и после вакцинации примерно одинаковое. Также Голикова добавила, что случаи повторного заражения коронавирусом единичны, пишет ТАСС.

Ранее зампредседателя правительства России высказалась против введения COVID-паспортов в стране.

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