В РФ может появиться картофель "экономкласса"

Татьяна Губина нашла способ стабилизировать цены на картофель.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину, сообщила, что производители картофеля предложили ретейлерам ввести в ассортимент корнеплоды "экономкласса". По ее мнению, если российские магазины снизят требования к данному товару и допустят на полки картофель размером от 35 до 55 миллиметров в фасовке по 2,5, 3 и 5 килограммов, тогда можно будет сэкономить на упаковке до 50%, что приведет к снижению стоимости корнеплодов.

Напомним, что ранее лидер России Владимир Путин дал ряд поручений правительству по восстановлению экономики.

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