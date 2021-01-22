Мурашко: многие страны мира одобряют вакцину "Спутник V"
Михаил Мурашко сообщил, что сейчас Россия активно взаимодействует с ВОЗ по вопросам, связанным с российским препаратом от COVID-19 "Спутник V".
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал журналистам, что в настоящее время многие страны мира одобряют использование российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V". Также он отметил, что сейчас власти страны активно взаимодействуют с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам, связанным с препаратом от COVID-19, который был разработан Центром имени Гамалеи, пишет РИА Новости.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что Санкт-Петербург вновь обогнал Москву по количеству выявленных заболевших коронавирусом за сутки.
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