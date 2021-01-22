В Петербурге вновь выявили больше заболевших COVID-19, чем в Москве
Общее число заболевших коронавирусом в РФ составило 3677352 человека.
22 января в оперативном штабе Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения COVID-19 заявили, что за последние сутки медики обнаружили 21513 новых случаев заражения коронавирусом. Уточняется, Санкт-Петербург вновь обошел Москву по числу заболевших: в городе зафиксировали 3104 инфицированных, а в столице – 3037 больных. Третье место по-прежнему закреплено за Московской областью (1142).
Общее количество зараженных COVID-19 в РФ достигло 3677352 человек, из них 68412 человек умерло, 3081536 человек выздоровело.
Ранее сообщалось, что в Москве отменили некоторые ограничения по коронавирусу.
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