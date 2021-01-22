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ЕП призвал ЕС остановить "Северный поток-2" из-за ареста Навального

22.01.2021 11:25
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ЕП призвал ЕС остановить "Северный поток-2" из-за ареста Навального

Депутаты ЕП потребовали освободить оппозиционного политика, а также усилить антироссийские санкции.

В четверг, 21 января, депутаты Европейского парламента (ЕП) на сессии в Брюсселе одобрили резолюцию по инциденту с оппозиционным политиком РФ Алексеем Навальным. Уточняется, что ЕП потребовал освободить россиянина, ввести новые штрафные санкции в отношении Москвы, сотрудников российских государственных СМИ, на близких к Кремлю чиновников и предпринимателей, а также "всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального". Кроме того депутаты Европейского парламента призвали Европейский Союз немедленно остановить строительство газового проекта "Северный поток-2" и пересмотреть все виды внешнеполитического сотрудничества с Россией. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕП.

Ранее в МИД РФ отреагировали на новые санкции США против второй ветки газопровода.

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