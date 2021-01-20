Российские врачи выявили 21152 новых случая COVID-19

За все время пандемии коронавируса число инфицированных в России достигло 3633952 человек.

В среду, 20 января, в оперштабе РФ по борьбе с распространением заболевания COVID-19 сообщили, что за прошедшие 24 часа российские врачи выявили 21152 новых случая заражения коронавирусом. Уточняется, что наибольшее количество инфицированных было зафиксировано в Санкт-Петербурге (3347), Москве (2452) и Московской области (994).

За все время пандемии число заболевших COVID-19 в России достигло 3633952 человек, из них 3027316 человек вылечилось, 67220 человек стали жертвами инфекции.

Ранее эпидемиолог выразил мнение, что к лету текущего года в стране будет наблюдаться спад инфицирования коронавирусом.

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