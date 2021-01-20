Дональд Трамп признал приход новой администрации США.

Спустя четыре года правления 45-й американский лидер Дональд Трамп покидает Белый дом. В своей прощальной речи, обращенной к американцам, он признал приход новой администрации США под руководством избранного президента страны Джо Байдена, а также заявил, что желает ей успехов.

"Я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", – сообщил Трамп.

Он добавил, что за время его правления США не начали ни одной войны. Об этом передает издание РБК, ссылаясь на видеообращение Трампа, размещенного на YouTube-канале Белого дома.

Напомним, что инаугурация Байдена должна состояться в полдень 20 января на ступенях Капитолия.

Ранее стали известны планы новой администрации США по газопроводу "Северный поток-2".

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