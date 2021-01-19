Эпидемиолог: пик заболеваемости COVID-19 в РФ, возможно, уже пройден

Наталья Пшеничная подчеркнула, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации по коронавирусу. По ее словам, возможно, пик уже пройден.

К лету текущего года в РФ показатели инфицирования коронавирусом могут достичь прошлогоднего весеннего минимума или более низкого уровня. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Также она отметила, что весной 2021 года в стране, возможно, будет наблюдаться небольшое увеличение числа новых случаев COVID-19, поскольку это характерно для сезонных инфекций, однако показатели заболеваемости вряд ли достигнут осеннего пика, пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуме России заявили, что в стране необходимо ввести ковидные паспорта.

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