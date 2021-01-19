Санкт-Петербург обогнал Москву по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России общее количество зараженных составило 3612800 человек.

Российские врачи за последние сутки выявили 21734 новых случая инфицирования коронавирусом. Уточняется, что больше всего заболевших было зарегистрировано в Санкт-Петербурге (3281), Москве (3115) и Московской области (1072). Такие данные 19 января привел оперативный штаб России по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Таким образом, в стране общее количество зараженных достигло 3612800 человек, из них 3002026 человек выздоровело, 66623 человека скончалось.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали ситуацию по коронавирусу в 2021 году.

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