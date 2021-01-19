СМИ: США планируют 19 января ввести санкции против СП-2

Власти Германии подтвердили намерение США наложить санкции в отношении газопровода.

Немецкое агентство DPA, ссылаясь на пресс-секретаря министерства экономики и энергетики Германии, сообщило, что руководство США планирует 19 января ввести штрафные санкции в отношении энергетического проекта "Северный поток-2". Уточняется, что американские ограничительные меры планируется наложить против российской трубоукладочной баржи "Фортуна", которая задействована в строительстве газопровода. По словам источника агентства, посольство США в Берлине проинформировало об этом правительство Германии 18 декабря, передает "Ведомости".

Ранее "Капитал страны" писал, что немецком бундестаге отреагировали на слова советника избранного американского главы Джо Байдена о "Северном потоке-2".

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