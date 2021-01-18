В Германии отреагировали на слова советника Байдена о СП-2

Клаус Эрнст заявил, что все необходимые разрешения на реализацию газопровода получены, поэтому его должны быстро достроить.

Глава комитета бундестага Германии по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст рассказал изданию РИА Новости, что он по-прежнему считает неприемлемым обсуждать с Соединенными Штатами Америки энергетическую политику Берлина и Европы. Также он подчеркнул, что строительство газового проекта "Северный поток-2" является исключительно европейским делом.

На прошлой неделе советник избранного американского лидера Джо Байдена Николас Бернс выразил мнение, что США должны приостановить действие санкций в отношении второй ветки газопровода, а страны Европы – отказаться от достройки "Северного потока-2".

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