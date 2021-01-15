США могут отказаться от санкций против "Северного потока-2"

Николас Бернс отметил, что реализацию газопровода должны остановить европейские страны.

Советник избранного американского президента Джо Байдена Николас Бернс в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что США должны приостановить действие штрафных санкций против газового проекта "Северный поток-2". По его словам, такой шаг позволит властям страны провести "спокойные" переговоры с Германией и европейскими государствами, задействованными в строительстве второй ветки газопровода. Однако Николас Бернс отметил, что в этом случае реализацию "Северного потока-2" должна остановить Европа, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что работы по строительству второй ветки газопровода начнутся 15 января 2021 года.

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