РФ вышлет из страны сотрудников посольства Нидерландов

Два сотрудника нидерландского посольства должны покинуть территорию России в течение двух недель.

В понедельник, 18 января, Министерство иностранных дел России вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов Йооста Рейнтьеса и выразило ему решительный протест из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов. Также Москва, руководствуясь принципом взаимности, решила выслать из РФ двух сотрудников нидерландского посольства, они должны покинуть территорию нашей страны в течение двух недель, сообщается на официальном ресурсе МИД России.

Напомним, что в начале декабря прошлого года руководство Нидерландов обвинило двух дипломатов РФ в шпионаже и объявило их персонами нон грата.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, станет ли Нагорный Карабах частью нашей страны.

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