Мясников рассказал о более опасной эпидемии, чем пандемия коронавируса

Смертность от ожирения в мире составляет более 20 млн человек в год.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, в мире существует более опасная эпидемия, чем пандемия коронавируса. Это эпидемия ожирения, от которой страдают более 40% населения мира. Мясников напомнил, что увеличение веса приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и более частым инфарктам и инсультам, развитию диабета, а также онкологических заболеваний. А смертность от ожирения достигает порядка 20 млн человек в год, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что количество случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 3,5 млн человек, а более 65 тыс. человек скончались от болезни.

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