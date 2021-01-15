В Минпросвещения РФ прокомментировали досрочное завершение учебного года

Решение о досрочном завершении учебного года принимает сама образовательная организация.

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк в кулуарах Гайдаровского форума сообщил журналистам, что на данный момент нет оснований для досрочного завершения учебного года, поэтому второе полугодие было начато в обычном режиме. Он отметил, что соответствующее решение находится в компетенции самих школ, а не Минпросвещения РФ. Также Басюк добавил, что ведомство не планирует переносить сроки проведения ЕГЭ в 2021 году, однако они могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России началась третья волна COVID-19.

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