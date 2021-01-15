В РФ отменили ЕГЭ по математике базового уровня

Минпросвещения РФ решило не проводить в 2021 году ЕГЭ по математике базового уровня.

Министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге рассказал, что в текущем году проведение единого государственного экзамена по математике базового уровня было отменено, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что все московские школьники (с 1 по 11 класс) вернуться на учебу в школы с 18 января 2021 года.

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