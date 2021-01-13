СМИ: одна компания покинула СП-2 из-за давления США

Консалтинговая фирма Rambøll отказалась от участия в достройке российского газопровода из-за возможного введения санкций Вашингтона.

Датское издание Politiken сообщило, что одна компания была вынуждена отказаться от участия в строительстве энергетического проекта "Северный поток-2" в связи с возможным наложением новых американских штрафных санкций. Авторы газеты уточнили, что "жертвой" конфликта из-за реализации российского газопровода стала консалтинговая фирма Rambøll, пишет "Московский комсомолец".

Ранее стало известно, что США предупредили компании Европы о риске наложения санкций за участие в строительстве "Северного потока-2".

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