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Навального могут задержать по прибытии в Россию

14.01.2021 16:36
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Навального могут задержать по прибытии в Россию

Алексея Навального объявили в розыск.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что ведомство предпримет максимум усилий для задержания российского оппозиционного политика Алексея Навального по прибытии в Россию в рамках решения суда о замене условного срока на реальный. В ФСИН напомнили, что ранее оппозиционера объявили в розыск с предписанием о задержании при установлении места нахождения после того, как он несколько раз не явился в инспекцию на регистрацию как условно осужденный по делу "Ив Роше", пишет "Российская газета".

Напомним, что накануне Навальный объявил о возвращении в Россию в воскресенье, 17 января.

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