Названа точная дата начала возобновления строительства СП-2 в Дании

Работы по укладке труб должны завершиться через 3-5 месяцев.

Морское управление Дании в среду сообщило, что 15 января следующего года трубоукладочная баржа "Фортуна" начнет работы по укладке труб для газового проекта "Северный поток-2" в датских водах. Строительство данного участка второй ветки газопровода должно завершиться через 3-5 месяцев, если этому не помешают зимние шторма на Балтике и новые американские санкции против "Северного потока-2".

Отмечается, что в реализации газового проекта на территории Дании, помимо баржи "Фортуна", будут использоваться суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также еще несколько судов обеспечения, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что трубоукладчик "Фортуна" сменил владельца.