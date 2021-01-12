Почти половина москвичей, вакцинированных от COVID-19, старше 60 лет

Жители Москвы пожилого возраста могут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря 2020 года.

Заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник рассказала, что 42% москвичей, вакцинированных от коронавирусной инфекции, – это россияне старше 60 лет. В связи с этим она поблагодарила людей пожилого возраста за проявленную ответственность и заботу о своем здоровье, поскольку данная категория граждан чаще всего переносит заболевание COVID-19 в тяжелой форме, пишет "Интерфакс".

Ранее "Капитал страны" сообщил, когда московские школьники смогут вернуться на учебу в школы.

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