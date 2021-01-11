В ВОЗ считают, что COVID-19 мог появиться не в Китае

Изучение вопроса о происхождении коронавируса нужно начать с китайского города Ухань, считают в ВОЗ.

Представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс в эфире ТК CGTN допустила, что коронавирусная инфекция могла появиться не в Китае, а в других странах. Однако она отметила, что изучение вопроса о происхождении COVID-19 необходимо начать с китайского города Ухань, поскольку первый большой всплеск заболеваемости был зафиксирован именно в этом населенном пункте. Также Марион Купманс добавила, что ВОЗ открыта ко всем гипотезам, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что 14 января в Китай должна прибыть делегация специалистов Всемирной организации здравоохранения для определения происхождения коронавирусной инфекции.

Напомним, что за прошедшие сутки российские врачи выявили 23315 новых случаев COVID-19.

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