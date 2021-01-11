В России снизили ставки по льготным кредитам для МСБ

Российским компаниям станет проще получить средства на развитие бизнеса.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об уменьшении ставки по льготным займам для самозанятых граждан страны, малого и среднего бизнеса (МСБ). Ожидается, что такая мера предоставит компаниям больше перспектив для развития, а также поможет снизить долговую нагрузку. Мишустин отметил, что теперь максимальный размер ставки не может превышать ключевую ставку Центробанка, увеличенную на 2,75%. Таким образом, на данный момент льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых (первоначально ставка по таким займам составляла 8,5%), говорится на ресурсе правительства РФ.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал о росте цен на бензин в стране.

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