В России установлен прожиточный минимум
Начиная с 1 января текущего года прожиточный минимум составит 11 653 рубля.
Премьер России Михаил Мишустин подписал документ об установлении на территории нашей страны прожиточного минимума. Так, начиная с 1 января текущего года, средний размер прожиточного минимума установлен в 11 653 рубля. Причем для трудоспособного населения эта сумма определена в размере 12 702 рубля, прожиточный минимум для детей равен 11 303 рублям, а для российских пенсионеров кабмин определил величину прожиточного минимума в 10 022 рубля, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что начиная с текущего года прожиточный минимум устанавливается не на один квартал, а на целый год. При этом расчет показателя зависит от медианного среднедушевого дохода, а не от цен на продукты, которые включены в потребительскую корзину.
Ранее сообщалось, что кабмин принял решение сохранить повышенный размер пособия, установленного для россиян, потерявших работу.
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А вот у нас дружная большая безграничная семья, мы неграмотные в этих делах но у нас дед грамотный, с политикой подвязан крепко и юридически как говорится подкован, мы все под ним, он у нас очень строгий и за нас любого удавит. Он говорит что наша власть самая самая и мы с ним согласны потому что деньги у нас всегда есть , мы всегда сыты и извещены им что, где и когда дополучить.
Многие едут за границы на заработки, но ничего там не зарабатывают, другие здесь спваются, убваются или их убвают, другие в трме.
Если бы не наш дедуля, тогда не знаю что с нами было бы, за что мы низко кланяемся ему на своих коленях до полу.
аврпоарпопо
Гость ты наверное исправно живешь чтобы называть людей дрянью но не все так живут как ты поэтому они пишут сюда свои комментарии. и от меня автору уважение.
Автору статей большое уважение . Очень хорошо пишет, несмотря на такие злые комментарии. Я бы Вам посоветовал сделать регистрацию для публикаций комментариев, чтобы всякая дрянь не портила обзор.
За шутов нас держат, в личный интернет подглядывают и нагло петли на наши шеи накидывают. Вот и всё !