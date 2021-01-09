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В России установлен прожиточный минимум

09.01.2021 13:40
Комментарии: 9
В России установлен прожиточный минимум

Начиная с 1 января текущего года прожиточный минимум составит 11 653 рубля.

Премьер России Михаил Мишустин подписал документ об установлении на территории нашей страны прожиточного минимума. Так, начиная с 1 января текущего года, средний размер прожиточного минимума установлен в 11 653 рубля. Причем для трудоспособного населения эта сумма определена в размере 12 702 рубля, прожиточный минимум для детей равен 11 303 рублям, а для российских пенсионеров кабмин определил величину прожиточного минимума в 10 022 рубля, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что начиная с текущего года прожиточный минимум устанавливается не на один квартал, а на целый год. При этом расчет показателя зависит от медианного среднедушевого дохода, а не от цен на продукты, которые включены в потребительскую корзину.

Ранее сообщалось, что кабмин принял решение сохранить повышенный размер пособия, установленного для россиян, потерявших работу.

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18:50 0 0
мумия:

А вот у нас дружная большая безграничная семья, мы неграмотные в этих делах но у нас дед грамотный, с политикой подвязан крепко и юридически как говорится подкован, мы все под ним, он у нас очень строгий и за нас любого удавит. Он говорит что наша власть самая самая и мы с ним согласны потому что деньги у нас всегда есть , мы всегда сыты и извещены им что, где и когда дополучить.

18:49 0 0
мумия:

Многие едут за границы на заработки, но ничего там не зарабатывают, другие здесь спваются, убваются или их убвают, другие в трме.

18:46 0 0
мумия:

Если бы не наш дедуля, тогда не знаю что с нами было бы, за что мы низко кланяемся ему на своих коленях до полу.

18:41 0 0
ыппврор:

аврпоарпопо

18:12 0 0
искусственно рожденный:

Гость ты наверное исправно живешь чтобы называть людей дрянью но не все так живут как ты поэтому они пишут сюда свои комментарии. и от меня автору уважение.

18:05 0 0
Гость:

Автору статей большое уважение . Очень хорошо пишет, несмотря на такие злые комментарии. Я бы Вам посоветовал сделать регистрацию для публикаций комментариев, чтобы всякая дрянь не портила обзор.

17:48 0 0
гость:

За шутов нас держат, в личный интернет подглядывают и нагло петли на наши шеи накидывают. Вот и всё !

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