В России установлен прожиточный минимум

Начиная с 1 января текущего года прожиточный минимум составит 11 653 рубля.

Премьер России Михаил Мишустин подписал документ об установлении на территории нашей страны прожиточного минимума. Так, начиная с 1 января текущего года, средний размер прожиточного минимума установлен в 11 653 рубля. Причем для трудоспособного населения эта сумма определена в размере 12 702 рубля, прожиточный минимум для детей равен 11 303 рублям, а для российских пенсионеров кабмин определил величину прожиточного минимума в 10 022 рубля, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что начиная с текущего года прожиточный минимум устанавливается не на один квартал, а на целый год. При этом расчет показателя зависит от медианного среднедушевого дохода, а не от цен на продукты, которые включены в потребительскую корзину.

Ранее сообщалось, что кабмин принял решение сохранить повышенный размер пособия, установленного для россиян, потерявших работу.