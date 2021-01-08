Автомобилистам могут аннулировать диагностические карты

Операторам, которые выдадут карту без прохождения реального ТО, грозит штраф в размере от 100 до 300000 руб.

МВД с 1 марта текущего года будет признавать недействительными диагностические карты автомобилей при условии, что транспортное средство не прошло обязательный техосмотр (ТО). Соответствующую информацию планируется вносить в единую автоматизированную информационную систему ТО, а нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Уточняется, что диагностические карты должны выдаваться в электронном виде с фотографиями автомобиля до и после прохождения техосмотра. При желании владельцы транспортных средств смогут получить бумажный аналог карты, пишет ТАСС.

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