Силуанов оценил перспективы экономики России в новом году

Антон Силуанов надеется, что в 2021 году эпидситуация не потребует оказания экстренных мер по поддержке российской экономики.

Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов в эфире ТК "Россия 24" выразил надежду, что в следующем году российским властям не нужно будет принимать дополнительных мер по поддержке экономики страны. По его мнению, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, скорее всего, улучшиться к середине 2021 года, а значит, правительству не потребуется вновь оказывать экстренную помощь российским гражданам и бизнесу, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин освободил некоторых москвичей от ограничений по коронавирусу.