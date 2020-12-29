Россиян попросили не откладывать вакцинацию от COVID-19

Чем большее количество россиян получит иммунитет к вирусу, тем быстрее остановится распространение коронавируса.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил граждан страны не откладывать вакцинацию против COVID-19 на более поздние сроки. Он пояснил, что чем большее количество россиян получит иммунитет к вирусу, тем быстрее остановится распространение данного заболевания, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последствиях уходящего года.