Путин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ считает, что трудоустроенные пенсионеры сталкиваются с "элементами несправедливости, которые связаны с недостаточной индексацией".

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым заявил, что властям страны необходимо вернуться к рассмотрению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам. Таким образом, президент согласился с предложением главы ФНПР о том, что трудоустроенным россиянам пожилого возраста нужно возобновить индексацию пенсионных выплат, пишет "Интерфакс".

Напоминаем, что с 1 января 2016 года российские власти приняли решение приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам для того, чтобы сократить дефицит ПФР.