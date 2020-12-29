Песков рассказал о последствиях 2020 года

Уходящий 2020 год был "нервным" и непростым не только для России, но и для всего мира.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков в интервью RTVI выразил мнение, что уходящий 2020 год был "нервным" и непростым не только для России, но и для всего мира. Также он считает, что последствия текущего года "будут плохими", однако человечество еще не осознало этого. Тем не менее Песков подчеркнул, что 2020 год дал хороший опыт, который поможет преодолеть все вызовы.

Ранее в ВОЗ заявили, что весь мир может столкнуться с новыми вызовами в следующем году.