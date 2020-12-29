ВОЗ: мир столкнется с новыми вызовами в 2021 году

В 2021 году могут появиться другие разновидности COVID-19.

В новом году мировое сообщество столкнется с новыми вызовами, которые будут связаны с коронавирусной инфекцией. Об этом во время пресс-конференции в Женеве рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его мнению, в 2021 году могут появиться другие разновидности COVID-19, поэтому он призвал все страны мира обмениваться эпидемиологическими данными с ООН и другими государствами, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны", в следующем году россияне смогут выбрать вакцину для прививания от коронавирусной инфекции.