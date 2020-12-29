В РФ зафиксировали 27002 новых случая COVID-19

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 3105037 человек.

За последние сутки российские врачи зарегистрировали 27002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что больше всего зараженных медики обнаружили в Москве (5641), Санкт-Петербурге (3757) и Московской области (1547). Такие данные во вторник, 29 декабря, привел оперативный штаб России по борьбе с распространением COVID-19.

Добавляется, что на данный момент общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 3105037 человек, из них 55827 пациентов стали жертвами вируса, 2496183 инфицированных выздоровели.

Ранее в ВОЗ заявили, что в 2021 году весь мир может столкнуться с новыми вызовами.