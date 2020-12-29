Строительство немецкого участка газопровода СП-2 завершено

Теперь осталось завершить строительство "Северного потока-2" в водах Дании – примерно 147 км.

Компания Nord Stream 2 (оператор проекта "Северный поток-2") рассказала, что изданию РБК, что работы по укладке труб для отрезка второй ветки газопровода в немецких водах завершены. В организации добавили, что теперь осталось достроить участок "Северного потока-2" в датских водах – примерно 147 км.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что строительство второй ветки газопровода обязательно будет завершено.