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Строительство немецкого участка газопровода СП-2 завершено

29.12.2020 10:00
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Строительство немецкого участка газопровода СП-2 завершено

Теперь осталось завершить строительство "Северного потока-2" в водах Дании – примерно 147 км.

Компания Nord Stream 2 (оператор проекта "Северный поток-2") рассказала, что изданию РБК, что работы по укладке труб для отрезка второй ветки газопровода в немецких водах завершены. В организации добавили, что теперь осталось достроить участок "Северного потока-2" в датских водах – примерно 147 км.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что строительство второй ветки газопровода обязательно будет завершено.

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