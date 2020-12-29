Россияне смогут выбрать вакцину для прививания от COVID-19

С появлением новых вакцин варианты выбора будут расширяться.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила изданию РИА Новости, что в скором времени граждане страны смогут выбирать вакцину для прививания от коронавирусной инфекции. По ее словам, скорее всего, это произойдет в I квартале следующего года. Голикова добавила, что два зарегистрированных российских препарата ("Спутник V" и "ЭпиВакКорона") уже были направлены в гражданский оборот, а с появлением новых вакцин варианты выбора будут расширяться.

Накануне Голикова выразила мнение, что Россия сможет одержать победу над коронавирусной инфекцией.