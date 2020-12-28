Голикова рассказала, сможет ли Россия победить коронавирус

Татьяна Голикова считает, что россияне, несмотря на ограничения, должны придерживаться привычного ритма жизни.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире "Первого канала" выразила мнение, что наша страна обязательно победит коронавирусную инфекцию. Она отметила, что все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы россияне вернулись к нормальной жизни. По словам Голиковой, несмотря на определенные запреты и ограничения, все жители России должны верить, что распространение коронавируса удастся остановить, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны", в Роспотребнадзоре ожидают спад заболеваемости коронавирусом в следующем году.