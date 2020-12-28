Гинцбург: ограничения из-за COVID-19 могут снять в 2021 году

Антикоронавирусные ограничения можно будет снять, как только 70% граждан России вакцинируются от COVID-19.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник в интервью ТК "Россия 24" выразил надежду, что к ноябрю следующего года в РФ можно будет снять антикоронавирусные ограничения. По его словам, к середине осени ожидается, что около 70% российских граждан будут привиты от инфекции COVID-19. Гинцбург пояснил, что в этом случае эпидемиологический процесс станет управляемым, а значит, власти страны смогут отказаться от ранее введенных ограничительных мер по коронавирусу, пишет ТАСС.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, сможет ли Россия одержать победу над коронавирусом.