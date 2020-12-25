Попова: Россия знает, как победить инфекцию COVID-19

Анна Попова считает, что распространение коронавируса можно остановить в более короткие сроки.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью ТК "Россия 24" сообщила, что российские специалисты научились бороться и побеждать новую коронавирусную инфекцию. Кроме того она добавила, что распространение COVID-19 можно остановить в более короткие сроки, однако для этого каждый гражданин страны должен проявить ответственность, соблюдая все рекомендованные меры профилактики данного заболевания, пишет РИА Новости.

Ранее российский врач выразил мнение, что после январских праздников суточный прирост новых случаев COVID-19 может достигнуть 40 тысяч.