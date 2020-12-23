Путин попросил все регионы РФ сделать 31 декабря выходным

В последний день года граждане страны работают "своеобразно", поэтому его лучше объявить нерабочим.

Глава России Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил всех региональных властей объявить 31 декабря выходным днем. Такими словами президент отреагировал на предложение руководителя партии "Единой России" в Государственной думе Сергея Неверова сделать последний день года всероссийским выходным.

Владимир Путин добавил, что 31 декабря граждане страны работают "своеобразно", поэтому этот день лучше объявить нерабочим. По его словам, в сжатые сроки на федеральном уровне ввести выходной нельзя, поэтому субъектам России рекомендуется принять соответствующее решение на региональном уровне, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в 2021 году неработающим пенсионерам повысят пенсии.