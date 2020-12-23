Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют в 2021 году

Индексация превысит уровень инфляции.

В среду зампред правительства России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила, что с первого января следующего года пенсии проиндексируют на 6,3%. Она подчеркнула, что повышение таких выплат коснется только неработающих пенсионеров. Помимо этого Голикова добавила, что в 2021 году, а также в последующих годах, индексация будет превышать инфляционный уровень, пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщил, что в России могут отменить накопительные пенсии.