Владимир Путин подписал указ о неприкосновенности экс-президентов

Бывшего главу РФ нельзя будет привлечь к административной или уголовной ответственности, а также задержать, допрашивать и подвергать обыску.

Российский глава Владимир Путин подписал указ о расширении гарантий, предоставляемых экс-президентам страны и членам их семьи, говорится на официальном сайте правовой информации.

Согласно данному документу, бывшего главу России нельзя будет привлечь к административной или уголовной ответственности, а также задержать, допрашивать и подвергать обыску. Помимо этого неприкосновенность распространяется на имущество, которое принадлежит экс-президенту РФ или его семье. Отмечается, что такие расширенные гарантии действуют пожизненно.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о бессрочном сенаторстве экс-президента.