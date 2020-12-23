В России число заболевших COVID-19 выросло на 27250 человек

В нашей стране общее количество инфицированных коронавирусом достигло 2933753 человека.

По информации оперативного штаба России по борьбе с распространением COVID-19, в стране суточный прирост больных коронавирусом составил 27250 человек. Уточняется, что наибольшее число инфицированных обнаружено в Москве (5652), Санкт-Петербурге (3749) и Московской области (1540).

В штабе добавили, что на сегодняшний день в России общее количество зараженных достигло 2933753 человека, из них 2343967 пациентов выписалось с выздоровлением, 52461 больной стал жертвой коронавируса.

Ранее российские врачи предупредили граждан стран о возможности заразиться COVID-19 через новогодние подарки.