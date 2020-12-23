Россияне могут заразиться COVID-19 через подарки

Врачи рекомендуют обрабатывать дезинфицирующим средством приобретенные подарки и сувениры.

Российские врачи в преддверии новогодних праздников рассказали, что переносчиками коронавирусной инфекции могут стать некоторые подарки, сувениры, игрушки и аксессуары. По их словам, заразиться COVID-19 можно через картонные и бумажные поверхности, поскольку на них коронавирус сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до 3 дней. Также врачи отметили, что в постельном белье, одежде и тканях инфекция может процветать за счет теплых условий. В связи с этим они призвали россиян обязательно носить маски и перчатки во время посещения торговых центров и магазинов, а приобретенные подарки и сувениры обрабатывать дезинфицирующим средством, пишет РИА Новости.

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