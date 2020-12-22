Стало известно, как сделать 31 декабря выходным днем

Последний день года для россиян может стать нерабочим днем.

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что 31 декабря является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочей смены должна быть сокращена на один час. Кроме того, в последний день года работодатели могут предоставить своим подчиненным внеочередной выходной с сохранением заработной платы, издав соответствующий внутренний приказ. Шкловец отметил, что 31 декабря работник может попросить выходной в качестве отгула или за счет ежегодного отпуска.

Также в Роструде пояснили, что если работодатель не собирается объявлять последний день года выходным, тогда сотрудник может самостоятельно обратиться к своему руководителю с письменным заявлением о предоставлении незапланированного выходного без сохранения зарплаты, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что бедных россиян могут освободить от уплаты НДС на продукты питания.