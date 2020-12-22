Владимир Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве экс-президента

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал закон о новом порядке формирования Совета Федерации. В соответствии с документом, бывший глава государства получает возможность пожизненно занимать пост сенатора. Также на пожизненное сенаторство могут рассчитывать лица, которые имеют высокие заслуги перед российской стороной в сфере государственной и общественной деятельности.

Новая редакция закона была разработана в целях реализации ранее принятых поправок в Конституцию, автором документа стал глава России. Для получения квоты в Совете Федерации экс-президенту необходимо подать соответствующее заявление в течение трех месяцев с момента прекращения полномочий. Лидер страны, покинувший пост до принятия закона, может сделать это в любой момент, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета.